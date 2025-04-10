Сибирские «врата ада» продолжают разрастаться: чем это грозит экологии Земли

Сибирские «врата ада» — мистическое название Батагайского провала, или кратера вечной мерзлоты, расположенного в Верхоянском районе Якутии на Яно-Оймяконском нагорье. Почему вокруг него создается аура мистики и откуда взялось название «врата ада» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Опасные газы

Такое название кратер получил из-за своего внушительного размера, постоянного расширения и тревожных геологических процессов. Его формирование началось в 1960-х годах из-за вырубки леса, что привело к таянию вечной мерзлоты и обрушению грунта.

Со временем кратер разросся до огромных размеров — около километра в длину и до 100 метров в глубину. В настоящее время кратер продолжает разрастаться и менять ландшафт, что вызывает беспокойство экологов и ученых, которые изучают изменения климата и их последствия. Процесс образования кратеров связан с глобальным потеплением и таянием вечной мерзлоты, что приводит к высвобождению метана и углекислого газа.

Ошеломляющие результаты получили исследователи из Московского университета и Сибирского филиала РАН. Выяснилось, что расширение кратера происходит с большей скоростью, чем предполагалось. Прежние оценки говорили о ежегодном отступлении стенок оврага на 3-5 метров. Однако последние изыскания выявили, что скорость роста с южной стороны теперь достигает 15 метров в год.

Фото: [ youtube.com/Poselok na severe ]

Чем опасен кратер?

Скорость разрастания кратеров, скорее всего, будет зависеть от продолжающихся изменений климата. Если температура продолжит повышаться, это может привести к продолжению образования новых кратеров и увеличению размеров существующих. Это важно, так как метан, выбрасываемый из таких кратеров, является сильным парниковым газом, и его выброс в атмосферу может ускорить климатические изменения.

Кроме того, кратер опасен для жителей Сибири. Таяние ледников приводит к образованию специфической субстанции, представляющей собой сложную смесь, которая без каких-либо преград попадает в речные воды, используемые для нужд населения, проживающего ниже по течению. Об этом явлении сообщает ученый Лупачев, занимающий должность старшего научного сотрудника в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

Фото: [ youtube.com/Poselok na severe ]

Однако, экологическая опасность не ограничивается лишь потенциальным вредом для окружающей среды. В результате этого процесса подземные газы могут накапливаться, а затем вызывать взрывы или обрушения, создавая огромные кратеры. Растущее количество таких кратеров указывает на то, что в регионе происходят значительные изменения, которые могут привести к экологическим последствиям. Например, ускорение климатических изменений, повышение уровня моря и нарушение экологического баланса в регионе.

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