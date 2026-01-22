Сильные морозы обрушатся на Москву и Московскую область в выходные дни: подробный прогноз

До -24 градусов похолодает в Москве и Подмосковье в выходные дни 24 и 25 января. Чем еще удивит погода, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу эксперта, ночью облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура воздуха -21…-19 градусов. Днем также облачно с прояснениями и -16…-14 градусов. Ветер слабый», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 25 января, ночью также облачно с прояснениями и без осадков.

«Температура ночью -24…-19 градусов. Днем местами по области небольшой снег. Температура -16…-11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник все еще облачно и снег. В ночное время температура -19…-14, днем -14…-9 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

