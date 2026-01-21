Обезвоживание и нарушения печени: чем опасен энтеровирус и как не подхватить его в бассейне

Энтеровирус может спровоцировать поражение нервной системы, сердечно-сосудистые и печеночные нарушения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская. Эксперт рассказала, где можно заразиться заболеванием.

Ранее СМИ писали, что время отдыха на Пхукете 24-летний россиянин подхватил энтеровирус после купания в бассейне отеля. Через несколько дней купания у него поднялась температура и появился зуд по всему телу. Вскоре тело покрылось сыпью. Энтеровирусные инфекции, по словам Турской, относятся к группе высококонтагиозных заболеваний, передающихся фекально-оральным и контактно-бытовым путями.

«Купание в бассейне с недостаточной санитарной обработкой повышает риск заражения, особенно при попадании воды в рот или на поврежденную кожу. Клинически заражение может проявляться сыпью, повышением температуры, болью в горле и общей слабостью. Основная опасность заключается в возможности осложнений: обезвоживание, поражение нервной системы, сердечно-сосудистые и печеночные нарушения, особенно у детей и лиц с ослабленным иммунитетом», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Риск заражения существует не во всех бассейнах, подчеркнула Турская. Надежные бассейны с системой фильтрации и регулярной хлорной обработкой значительно снижают вероятность инфекции.

«Для профилактики важно не глотать воду из бассейна, использовать душ до и после купания, избегать бассейнов с мутной водой и поврежденными фильтрами, тщательно мыть руки и следить за состоянием кожи. Людям с сыпью или открытыми ранами купаться не рекомендуется», — заключила врач.

