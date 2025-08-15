Синдром Барби у ДиКаприо: почему известный актер спит только с молодыми девушками

Актер Леонардо ДиКаприо уже давно известен в Голливуде не только своими фильмами, но и стабильным вниманием к девушкам, которые заметно младше его. С кем встречался артист и говорят ли такие отношения о проблемах с психикой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Любит помоложе

ДиКаприо уже больше 20 лет старается найти девушек, которые младше него. Первой в его списке молодой крови оказалась модель Эрин Хизертон. Американская модель Victoria’s Secret была в возрасте 22 лет, когда начала встречаться с актером. ДиКаприо в то время было 37. Разница — 15 лет. Роман продлился около 10 месяцев.

После актер был в отношениях с Тони Гаррн. Немецкая модель познакомилась с актером, когда ей было 21-22 года, а ему около 39. Разница — 17 лет. Вместе были около полутора лет. В 2015 году он начал отношения с Келли Рорбах. Американская модель и актриса начала встречаться с ДиКаприо в 25 лет, когда ему было 41. Разница — 16 лет. Отношения продлились несколько месяцев.

Спустя год его внимание привлекла датская модель Нина Агдал, которая встречаться с актером в 24 года, а ему было 42. Разница — 18 лет. Роман длился около года. После ДиКаприо, как казалось, нашел свою вторую половину — Камилу Морроне, аргентинско-американская модель и актриса была в возрасте 20 лет на момент начала романа, тогда как ДиКаприо было 43. Разница — 23 года. Но пара рассталась спустя пять лет.

Затем в отношениях с ДиКаприо была супермодель Джиджи Хадид, разница в возрасте с актером составила 20 лет. Последней молодой жертвой артиста стала итальянская супермодель Виттория Черетти. Девушка начала встречаться с ДиКаприо в возрасте 25 лет, а ему было 48. Разница — 23 года. Пара встречается по сей день.

Покровитель молодежи

Артист в интервью для Esquire объяснил причины выбора молодых девушек для отношений. По его словам, он чувствует себя почти на два десятилетия моложе своего истинного возраста. Как отметила психолог Ольга Трухан в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», первая причина такого поведения связана с предпочтением человека.

«Вторая причина — у ДиКаприо наступает обычный инстинкт, мозг работает автоматически и говорит: “С такой девочкой, которая меня на 20 лет младше, мне безопасно, потому что здесь я себя чувствую сильнее и мощнее, в более покровительственной позиции”. Если с ним рядом будет хорошая, красивая, ухоженная и умная женщина его возраста, то она может поставить его на место. Мозг в связи с этим защищается и ищет предпочтения в молодости и неопытности», — пояснила эксперт.

Еще одна причина связана с глубинной травмой ДиКаприо, отметила специалист.

«Может быть, в ранней молодости ДиКаприо не закрыл какую-то ситуацию по отношениям. Он был влюблен, ему было все хорошо, но эти отношения для него закончились не очень хорошо: либо девушка бросила, либо не сложились обстоятельства. И как будто он до сих пор закрывает ситуацию. Это такая травма, никакая другая девушка не сможет заменить ту, с которой произошли негативные события. В связи с этим он сам будет все время ошибаться и разочаровываться», — выразила мнение психолог.

В качестве последней причины эксперт выделила боязнь старости.

«ДиКаприо был симпатичным мальчиком, но сейчас это грузный мужчина. Поэтому он себя с молодой чувствует молодым, пребывая в каких-то иллюзиях. Синдром Барби, вот такая кукла, это грустная картина и неадекватность восприятия», — заключила Трухан.

