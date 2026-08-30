Какие вещи купить на осень-2026: стильный гардероб без лишних затрат

Конец лета — время пересматривать гардероб и покупать новые вещи, однако полностью обновлять одежду к сезону вовсе не обязательно. Стилист Юлия Торопцева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как провести ревизию шкафа, какие базовые вещи стоит подготовить к холодному сезону и с помощью каких аксессуаров освежить привычные образы.

«Базовый гардероб — это не про „мало“, а про „все сочетается между собой“. На осень достаточно 6–7 вещей, если они подобраны в одной цветовой гамме», — рассказала Торопцева.

Если вещи сочетаются по цвету и стилю, из небольшого количества предметов можно составить 10–15 разных образов.

Что проверить в шкафу перед покупками?

Перед походом в магазин нужно провести ревизию уже имеющейся одежды. В осеннем гардеробе желательно иметь джинсы прямого или слегка расклешенного кроя, теплые брюки, юбку миди или макси, лонгслив либо тонкий джемпер, рубашку, жакет или кардиган и платье из плотной ткани.

Если основные позиции уже есть, покупать новый гардероб целиком не нужно. Для ощущения обновления достаточно добавить один-два акцентных предмета.

При ограниченном бюджете стоит начать обновление с верхней части образа — жакета, кардигана, тренча или прямого пальто. Затем можно приобрести нейтральный лонгслив или тонкий джемпер, хорошо сидящие джинсы или брюки и рубашку прямого кроя.

«Перед покупкой спросите себя: „С какими тремя вещами из моего текущего гардероба я это надену?“ Если не можете ответить — возможно, пока не время для покупки», — отметила стилист.

Фото: [ istockphoto.com/Rymasheuskaya Volha ]

Из обуви для универсального гардероба подойдут лаконичные низкие ботинки на плоской подошве или небольшом каблуке и лоферы.

Аксессуары помогут обновить привычные образы

Стилист посоветовала обратить внимание на шарфы и платки теплых оттенков, ремни, украшения, сумки другой формы и головные уборы.

«Не обязательно покупать все сразу. Начните с одного нового акцента и экспериментируйте с сочетаниями», — выделила эксперт.

Какие цвета выбрать для осени?

Для универсального гардероба подойдут молочный, кремовый, кофейный, серо-коричневый, графитовый, оливковый и бордовый оттенки. Их можно легко комбинировать между собой.

Стилист предложила использовать принцип 70/20/10: около 70% гардероба составляют нейтральные цвета, 20% — акцентные осенние оттенки, например бордовый, горчичный, изумрудный или кирпичный, а оставшиеся 10% можно отвести джинсовой ткани.

Стоит учитывать, как определенные цвета выглядят рядом с лицом. Если оттенок подчеркивает усталость, его можно перенести вниз — выбрать юбку, брюки или обувь такого цвета.