Синоптики спрогнозировали сильное похолодание в Москве и Подмосковье на выходных 13-14 декабря

Похолодание до -10 градусов в ночное время ожидается в Москве и Московской области в выходные дни 13 и 14 декабря, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 13 декабря, прогнозируется облачность, местами небольшой снег.

«Температура ночью в столице -7…-5 градусов, днем -5…-3. По области ночью -9…-4, днем -7…-2. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Также ожидается гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Москве ночью -8…-6, днем -6…-4.

«В Московской области ночью -10…-5, днем -8…-3. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Ночью местами порывы до 15 м/с. Также гололедица», — подчеркнул Ильин.

В понедельник, 15 декабря, ночью будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха от -13 до -8 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

«Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура -11…-6. Ветер северо-западный, 2-7 м/с», — заключил синоптик.

