Нагрузка на ЖКТ и печень: врачи раскрыли опасности популярной «полифеноловой» диеты

Диеты, богатые полифенолами, — хорошо изученный подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное потребление растительных продуктов, содержащих высокие концентрации полифенолов, способствует снижению системного воспаления, улучшению функции эндотелия и более стабильной работе сосудов у людей старшего возраста, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен. Однако «полифеноловая» диета может быть опасной для здоровья, предупредила она.

По словам эксперта, суть такого рациона — в увеличении доли овощей, листовой зелени, фруктов, ягод, бобовых, цельных зерен, оливкового масла, какао и чая.

«Эти продукты богаты флавоноидами, антоцианами и другими биологически активными соединениями, которые оказывают антиоксидантное и сосудозащитное действие. В долгосрочной перспективе это может уменьшать риск атеросклероза, гипертонии и возрастных нарушений микроциркуляции», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако у подобного питания есть и ограничения, добавила она. Во-первых, эффект проявляется при систематическом соблюдении диеты, а не эпизодическом включении «полезных» продуктов.

«Во-вторых, избыток некоторых источников полифенолов — например, крепкого чая, какао или красного вина — может повысить нагрузку на ЖКТ, печени или сердечно-сосудистую систему. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями кишечника или почек следует учитывать индивидуальную переносимость клетчатки и растительных экстрактов», — подчеркнула Сластен.

Ранее врачи раскрыли, что большинство новогодних искусственных елей опасны для здоровья.