Скандальный развод после 18 лет брака: с чего началась и чем закончилась история любви Алсу и Яна Абрамова

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, считавшиеся одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, развелись 2024 году. Вместе они прожили 18 лет, но задолго до расставания начали ходить слухи об изменах мужа, которые артистка не смогла простить. Что известно о яркой любви и скандальном разводе знаменитой пары — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Счастливый брак

Свадьба Алсу и Абрамова состоялась в 2006 году в ГЦКЗ «Россия» (Государственном центральном концертном зале «Россия»), к торжеству молодожены готовились более полугода. Познакомила пару лучшая подруга певица, искра молниеносно вспыхнула между молодыми людьми — они сразу понравились друг другу.

На тот момент Абрамов был совладельцем компании «Новые оружейные технологии», в 2023 году он вышел из бизнеса. На свадьбу молодоженам подарили пентхаус в центре Москвы, автомобиль Bentley, загородный дом и ювелирные украшения.

В том же 2006 году в семье появилась на свет старшая дочь Сафина, роды прошли в американской частной клинике. Спустя два года Алсу родила в Тель-Авиве вторую дочь Микеллу. Сын Рафаэль родился в 2016 году в той же израильской клинике, что и Микелла.

Развод после 18 лет вместе

Счастливая совместная жизнь начала рушиться задолго до развода. В мае 2024 года Алсу подала заявление о расторжении брака, однако в окружении пары заявили, что супруги уже полгода до этого не жили вместе — Абрамов появлялся дома наездами. Знакомые утверждают, что певица не в первый раз думала закончить отношения, это решение было вымученным. Среди предполагаемых причин расставания звучат и вероятные измены бизнесмена.

Алсу и Абрамов развелись после 18 лет вместе — официально брак был расторгнут 27 августа 2024 года. Однако на этом скандальный бракоразводный процесс не закончился — начался раздел имущества.

От любви до ненависти

Бывшим супругам есть, что делить. На совершеннолетие родители подарили Алсу квартиру на Никитинском бульваре в Москве, где певица практически не жила из-за учебы в Лондоне. После рождения детей Алсу и Абрамов построили дом на Рублевке в деревне Усово, куда они переехали из квартиры на 57 этаже элитного ЖК на Чапаевском переулке в столице.

Фото: [ соцсети ]

Своим внукам отец Алсу подарил коттедж в Крыму с личным пляжем, теннисным кортом, конюшней, вертолетной площадкой и собственной мечетью. Размеры автопарка семьи достигают внушительных размеров, в нем есть и Maybach 62. Кроме того, супруги переживают за доли в бизнесе и счета в банках.

В начале бракоразводного процесса Абрамов предлагал Алсу решить все мирным путем, взамен певица бы получила 2,5 млрд рублей и финансовую поддержку экс-супруга после развода. Но она опровергла подобное предложение и обратилась в суд.

В ноябре состоялось очередное заседание по разделу имущества бывших супругов, после чего суд назначил еще одно заседание на зиму 2025 года. Алсу также пыталась добиться запрета на выезд из России для экс-супруга, об этом ОСН рассказал адвокат Абрамова Александр Добровинский. Однако ей не удалось достичь своей цели. Певица говорила о заказных статьях против нее в СМИ, после чего адвокат экс-супруга высмеял ее, заявив о мании величия Алсу.

Скандальный бракоразводный процесс Алсу и Абрамова не закончился до сих пор. Пара разводится вот уже практически год после 18 лет вместе.

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