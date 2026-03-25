Сладкая газировка убивает почки: когда популярные напитки вызывают камни

Регулярное употребление сладких газированных напитков повышает нагрузку на почки за счет высокого содержания сахара, фруктозы и фосфатов, поэтому может способствовать развитию мочекаменной болезни и хронических нарушений их функции. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

«Газировки часто содержат высокие концентрации сахара или фруктозы, а также фосфаты. Избыточное поступление фруктозы связано с нарушением обмена мочевой кислоты и повышением риска развития гиперурикемии, что может способствовать формированию мочекаменной болезни и повреждению почечной ткани», — пояснил эксперт.

Врач также предупредил, что фосфатные добавки в сладких напитках нарушают минеральный обмен и при длительном потреблении могут повышать нагрузку на почки.

«Кроме того, избыточное потребление сахара ассоциировано с развитием ожирения и сахарного диабета — ключевых факторов риска хронической болезни почек. К другим неблагоприятным факторам относятся избыточное потребление соли, недостаточный питьевой режим, частое употребление обезболивающих препаратов без контроля врача, а также избыток белка в рационе при уже существующих нарушениях функции почек», — заключил Еременко.

