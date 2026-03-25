«Придется лечить, ставить пломбы или коронки»: кому нельзя чистить зубы отбеливающей пастой

Многие в погоне за белоснежной улыбкой предпочитают домашние методы отбеливания зубов. Однако существует более безопасный и эффективный способ стать обладателем голливудской улыбки. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил стоматолог-ортопед Дмитрий Сидоров.

Чем опасны отбеливающие зубные пасты

По его словам, зубные пасты являются одним из самых популярных способов отбеливания зубов в домашних условиях. Однако они могут нанести серьезный вред зубной эмали.

«Важно понимать, что отбеливающие пасты снимают верхний поверхностный налет. Если у человека зубы чувствительные и реагируют на холодное и горячее, то эти неприятные ощущения могут увеличиваться. Также, если есть кариес, даже в начальной стадии, то такие пасты могут навредить зубам», — сказал он.

Эксперт отметил, что абразивные вещества, которые содержатся в отбеливающих зубных пастах, стирают эмаль.

«При долгом использовании, особенно в сочетании с электрической зубной щеткой, они провоцируют стирание эмали и образованию клиновидных дефектов. Зубы становится более тонкими и чувствительными. В последствии их придется лечить, ставить пломбы или в дальнейшем ставить коронки или виниры. Соответственно, применять их без рекомендации стоматолога нежелательно», — предупредил Сидоров.

Какой способ отбеливания зубов самый безопасный

Специалист объяснил, что самый эффективный способ — это профессиональное отбеливание с помощью аппарата.

«Есть специальные гели, которые наносятся на зубы. Врач предварительно изолирует десну, чтобы на нее не попал отбеливающий материал. И в течение часа светит лампой Zoom. На самом деле эта процедура проходит в несколько этапов. Первый этап — это профессиональная гигиен полости рта. Затем стоматолог смотрит, нет ли кариеса или пломб, которые нужно заменить. Если все нормально и у пациента есть показания к отбеливанию, то разрешают провести профессиональное отбеливание. На сегодняшний день это самый современный и эффективный метод отбеливания зубов», — сообщил собеседник издания.

