Славянский праздник «Починки»: что в старину обязательно делали 16 февраля

Народный славянский праздник «Починки» отмечается по новому стилю 16 февраля. Он считается одним из самых древних и связан с началом сезона земельных работ. Подробнее об истории и традициях празднования «Починок» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Обычно праздник отмечали в конце марта или начале апреля, в зависимости от календарных привязок. «Починки» символизируют пробуждение природы после зимней спячки, а также начало новых сельскохозяйственных работ. История праздника в первую очередь связана с подготовкой земли к посевной. В традиционном сельском укладе жизни этот период был очень значимым, поскольку от успешности обработки земли зависело благосостояние всего хозяйства.

Славяне верили, что в это время важно не только физически подготовить землю, но и провести определенные ритуалы, дабы задобрить природные силы и обеспечить удачу в грядущих посевных работах.

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Традиции и обычаи

Издавна было принято в этот день проводить обряды, направленные на возвышение урожайности и защиту от неблагоприятных факторов. В этот день люди уходили в поля, где при помощи различных ритуалов очищали землю, «пускали» в нее семена будущего урожая. Важно было произнести специальные слова или заклинания, чтобы наделить землю силой и защитить будущий урожай от вредителей.

В деревнях жители собирались вместе, устраивали общие собрания, где делились друг с другом опытом, обсуждали, как лучше подготовить поля и какие семена посеять. Были распространены различные приметы, связанные с погодой и состоянием природы в этот день. Например, если на «Починки» было солнечно и тепло, то год будет урожайным, а если морозно — предстоит сложный сезон.

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