Слишком ценят независимость: топ-5 знаков зодиака, которым лучше не вступать в брак

Некоторые знаки зодиака могут столкнуться с трудностями в браке, потому что слишком ценят свою независимость и стремятся к свободе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Агата Звездная. Она перечислила топ-5 знаков, которым может прийтись не по душе семейная жизнь.

Первое место занимаю Стрельцы, известные своей страстью к приключениям и новым впечатлениям. Они слишком любят свободу, могут углубляться в свои интересы, из-за чего начнут избегать обязательств, которые накладывает брак. Достаточно непостоянными в отношениях могут быть Водолеи. По словам Звездной, им нужно пространство и возможность для саморазвития. Требования со стороны партнера могут спровоцировать конфликт.

Также в топ знаков зодиака, не созданных для семейной жизни, вошли общительные Близнецы, отличающиеся своей переменчивостью. Они могут быть весьма дружелюбными и харизматичными. Однако Близнецы склонны искать разнообразие, что может стать серьезной проблемой при построении крепкой семьи. Четвертое место занимает Овен. Представители этого знака зодиака порой могут быть слишком сосредоточены на личных целях и желаниях. Стремление к независимости и спонтанности делает их не совсем готовыми к браку, отметила астролог.

Супруги интенсивных и страстных Скорпионов могут чувствовать себя подавленными из-за контроля со стороны партнера. Представители этого знака могут стремиться избегать серьезных обязательств, заключила Звездная.

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