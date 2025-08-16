Случайность или знак? Google открыл Gemini для России во время переговоров Путина и Трампа

Нейросеть Gemini от компании Google неожиданно стала доступна для российских пользователей. Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», чат-бот заработал в веб-версии, а также в мобильных приложениях для Android и iOS. Причины снятия ограничений пока неясны — возможно, это техническая ошибка.

Интересно, что открытие доступа к Gemini совпало по времени с переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).

При этом главный конкурент Gemini — нейросеть ChatGPT от OpenAI — по-прежнему остается заблокированной для пользователей из России.