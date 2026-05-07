Смерть в упаковке: кардиологи доказали, что переработанная еда убивает, даже если выглядит полезной

Эксперты Европейского общества кардиологов подвели безжалостный итог: ультрапереработанные продукты бьют по сердцу и сосудам с такой силой, что риск преждевременной смерти возрастает на 65 процентов. Масштабный обзор всех доступных исследований на эту тему опубликован в журнале European Heart Journal .

Под прицел попала вся промышленная еда с длинным списком добавок, скрытым сахаром, избытком соли и технологичными жирами — от сладких снеков и колбас до полуфабрикатов и газировки. Специалисты проанализировали массив данных и выяснили: у людей, в чьем рационе такой пищи больше всего, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний подскакивает на 19 процентов, риск фибрилляции предсердий — на 13 процентов, а смертность от болезней сердца взлетает до плюс 65 процентов.

Более того, та же еда оказалась прочно связана с ожирением, диабетом второго типа и гипертонией. Но самый тревожный вывод касается не только состава. Исследователи подчеркивают: губительной может оказаться сама степень промышленной обработки. Иными словами, даже продукт с «полезной» этикеткой способен вредить здоровью, если он прошел через множество технологических циклов.