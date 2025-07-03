Смогли опознать только по номерам машины: появились подробности жуткого ДТП, в котором погиб звезда «Ливерпуля»

Ночью 3 июля в результате аварии в испанской провинции Самора погиб нападающий сборной Португалии по футболу и английского «Ливерпуля» Диогу Жота в возрасте 28 лет. Подробности трагедии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Автомобиль загорелся

Гражданская гвардия Испании сообщила BBC Sport, что Жота погиб около 00:30 по местному времени в Испании в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора. Его автомобиль Lamborghini вылетел с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона другого транспортного средства, а затем загорелся.

Вместе с Диогу в машине был его брат, футболист португальского Андрэ Жота. Мужчина также скончался. Испанское издание Marca опубликовало видео, где видно, что машина сгорела полностью. Спасатели смогли опознать игроков только по уцелевшим номерам автомобиля.

Реакция футбольного мира

Первым на трагедию отреагировал президент Португальской федерации футбола Педру Проэнка.

«Португальская федерация футбола и весь португальский футбол потрясены смертью Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которая произошла сегодня рано утром в Испании. Диогу Джота был не просто потрясающим игроком, проведшим почти 50 международных матчей за национальную команду, он был экстраординарным человеком, человеком с заразительной радостью и авторитетом в самом сообществе. От своего имени и от имени Португальской федерации футбола я выражаю глубочайшие соболезнования семье и друзьям Диого и Андре Силвы, а также клубам „Ливерпуль“ и „Пенафиел“, за которые они выступали», — говорится в записке федерации.

Фото: [ соцсети ]

Как уточнил Проэнка, Португальская федерация футбола уже обратилась к УЕФА с просьбой объявить минуту молчания в этот четверг перед матчем национальной сборной Португалии с Испанией на женском чемпионате Европы.

После свои соболезнования выразил португальский клуб «Порту», в котором выступали братья Жота.

«С потрясением и глубокой скорбью мы выражаем наши искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который также был нашим спортсменом в молодежной команде. Покойтесь с миром», — написал клуб в соцсети X.

Затем отреагировали представители футбольного клуба «Ливерпуль».

«„Ливерпуль“ не будет давать никаких дальнейших комментариев в настоящее время и просит уважать частную жизнь семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре, которые пытаются смириться с невообразимой утратой. Мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку», — говорится в сообщении.

Кроме того, свои соболезнования выразили бывший футболист и легенда сборной Испании, вратарь Икер Касильяс и мадридская команда «Атлетико Мадрид».

Ранее стала известна биография Диогу Жоты.