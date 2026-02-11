«Снег напитан некротической энергией»: почему нельзя ходить на кладбища зимой

Зимой визит на кладбище может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд: в морозы люди буквально приносят с кладбища «некротическую энергию» на обуви и одежде. Об этом интернет‑изданию «Подмосковье сегодня» рассказала парапсихолог Элла Ведьма, пояснив, в чем разница между посещением могил летом и зимой и какие домашние ритуалы могут безопасно заменить поход на кладбище.

По ее словам, для особо чувствительных людей — ясновидящих, эзотериков, экстрасенсов — время года не имеет значения: они одинаково чувствуют или видят присутствие духов независимо от сезона. А вот для «обычных» посетителей зимнее кладбище может быть очень опасно. Главный риск — в снегу: чтобы добраться до нужной могилы, приходится идти по сугробам, и кладбищенский снег неизбежно остается на обуви и одежде.

«Этот снег априори напитан некротической энергией, существует множество „черных“ обрядов с использованием именно кладбищенского снега как основного инструмента черной магии», — подчеркнула Ведьма.

Летом, добавила эксперт, проще «очиститься» — за воротами можно омыть руки, стряхнуть землю, надеть бахилы и снять их, а вот от талой воды с кладбищенским снегом практически невозможно отмыться: человек неизбежно несет ее домой, предупредила парапсихолог.

Тем, кто не может или не хочет ходить на кладбище зимой, эксперт посоветовала безопасные домашние ритуалы памяти.

«На погост приходят, чтобы прибрать могилу и помянуть, но поминать можно и в церкви, ставя свечу за упокой, и дома», — пояснила она.

По ее словам, достаточно поставить фотографию умершего, зажечь рядом церковную свечу и поставить небольшую тарелочку с помином — той едой, которую покойный особенно любил при жизни.

«Посуда при этом должна быть отдельной, которой никто не пользовался и не будет пользоваться, можно взять одноразовую. Рядом допустимо поставить рюмку со спиртным, хотя алкоголь необязательный атрибут. Помин обычно оставляют на сутки, после чего отдают птицам. Делать это можно в любой день, когда вам захочется или когда умерший приснится, совсем не обязательно ждать Родительских дней», — подытожила Ведьма.

