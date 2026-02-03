Крест или селфи на вечность: новый тренд на кладбищах шокирует верующих стариков

Современные богословы объясняют, что традиция размещать фотографии на надгробиях укрепилась в советский период, когда открытое выражение религиозности, включая установку крестов, не приветствовалось. В ту эпоху портрет стал светской заменой религиозного символа, выполняя функцию визуальной памяти об усопшем.

В дореволюционной православной практике отношение к подобным изображениям было скептическим, так как главенствующая роль отводилась кресту — символу победы над смертью и надежды на воскресение. Сегодня, на фоне возрождения традиций, многие верующие вновь предпочитают именно этот канонический символ.

Однако Русская Православная Церковь не считает размещение фотографии на памятнике нарушающим церковные каноны и не осуждает этот выбор. Эксперты отмечают, что для многих людей изображение лица покойного имеет важное психологическое значение: оно помогает справиться с горем, сохранить живую память и найти утешение. Таким образом, визуальный образ выполняет функцию эмоциональной поддержки.

Итогом стало формирование гибкой современной практики, которая допускает оба варианта — и установку креста, и памятник с фотографией. Окончательный выбор зависит от личных убеждений семьи, степени религиозности и желания почтить память усопшего. Ключевым церковь считает не форму оформления места захоронения, а молитвенное поминовение и уважительное отношение к памяти человека.

