Сморчковая шапочка пошла: какие грибы уже можно собирать в Подмосковье

Первая волна грибного сезона в Москве и Подмосковье стартовала с деликатесных, но редких видов. Уже сейчас опытные грибники находят сморчковую шапочку и первые сморчки, а также необычные яркие грибы саркосцифы и крошечный стробилурус. О том, что именно можно искать в лесу в конце апреля и начале мая, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал миколог Максим Дьяков.

Главный весенний трофей

По словам эксперта, грибники уже начали собирать сморчковую шапочку, также начался сезон сморчков. Эти грибы появляются одними из первых после схода снега и считаются ценным весенним деликатесом.

«Сморчковая шапочка и сморчки предпочитают опушки, лесные дороги, старые вырубки, места с прошлогодней листвой и легкой, хорошо прогреваемой почвой», — объяснил ученый.

При этом в Подмосковье, по словам миколога, сморчки пока идут точечно, массового выхода еще нет, но отдельные удачные находки уже случаются. Грибы требуют тщательной термической обработки, но при правильном приготовлении дают яркий вкус и аромат, за который их ценят гурманы.

Грибы на любителя

Кроме сморчковых грибов, сейчас идут саркосцифы — ярко оранжевые или красные чашевидные грибы, заметные на влажной подстилке и трухлявой древесине.

«Саркосцифы выглядят очень красиво, их можно использовать для украшения маринованных блюд, хотя с гастрономической точки зрения это скорее декоративный гриб», — пояснил миколог.

Еще один ранний вид — стробилурус, маленький гриб, который растет на зарытых еловых шишках.

«Стробилурус мелкий, маловкусный, хрящеватый, процесс сбора и чистки довольно трудоемкий, а результат невелик. Поэтому обычно им занимаются только самые заядлые грибники», — отметил Дьяков.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя весенняя волна еще только разгоняется, и ассортимент грибов в лесу пока ограничен. Но именно это делает сезон хорошим временем для тренировок: видов мало, спутать их сложно, а внимательный грибник может уже сейчас вернуться из леса с первым, пусть и скромным, но безопасным трофеем.

Ранее сообщалось, что грибник из Подмосковья нашел обилие сморчковых шапочек в лесу Луховиц.