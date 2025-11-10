Россияне скупают лазерные ручки для удаления родинок: врачи бьют тревогу из-за риска онкологии

Россияне скупают лазерные ручки для домашнего удаления родинок и папиллом, передает телеграм-канал «Shot проверка». Спрос на лазерные ручки вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость устройства, «гарантирующего безопасность», — 1,5 тыс. рублей. Что известно об этих ручках, и чем они опасны — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Свел бородавку с третьего раза»

На различных маркетплейсах можно увидеть десятки вариаций лазерных ручек, сумма которых варьируется от 400 рублей до 200 тыс. рублей. Чаще всего, судя по отзывам, люди приобретают варианты от 800 до 1,5 тыс. рублей.

Как пишут сами пользователи, лазерная ручка достаточно хорошо им помогает, редко можно встретить негативные отзывы. В большинстве своем на товарах средняя оценка выше 4,8 из 5. В частности, пользователи оставляют следующие комментарии: «Прекрасный аппарат, рекомендую. Папилломы замечательно удаляет. Качество на высоте», «Удалила паппилому, думала повторно надо еще будет, а потом смотрю: ее и нет. Работает», «Свел бородавку с третьего раза, отличный прибор» и многие другие с похожим смыслом.

Покупатели говорят, что прибор работает, в том числе и для удаления татуировок. Однако использование таких инструментов чревато для организма. Заведующий ЦАОП Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-онколог Басир Бамматов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, в чем опасность таких ручек.

Фото: [ медиасток.рф ]

Онкология не за горами

Как отметил эксперт Бамматов, использование домашних лазерных устройств для удаления родинок и папиллом представляет серьезную опасность для здоровья.

«Такие приборы, вопреки рекламным заявлениям, не обеспечивают медицинской точности, контроля глубины воздействия и стерильности. Лазер, применяемый без профессиональных настроек, может вызвать термические ожоги, рубцы и хроническое воспаление тканей. Еще более тревожен риск злокачественного перерождения — попытка “прижечь” невус в домашних условиях способна замаскировать ранние признаки меланомы», — пояснил специалист.

По его словам, домашние устройства не позволяют оценить структуру родинки, ее сосудистый рисунок и глубину роста.

«Поэтому человек, фактически, “работает вслепую”, подвергая себя риску онкологического процесса. Кроме того, прижигание бытовым лазером нарушает барьерные функции кожи и может привести к бактериальному инфицированию, особенно при использовании нестерильных наконечников», — заключил Бамматов.

Ранее стало известно неожиданное свойство глинтвейна.