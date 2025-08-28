Собираем букет на 1 сентября: топ-7 лучших цветов учителю, которые простоят долго

В День знаний школьники традиционно дарят букеты классному руководителю. Как подарить незабываемые цветы любимому учителю, которые простоят долго, и сэкономить на покупке — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выбираем самые стойкие цветы

Сезонные цветы в сентябре — это георгины, герберы, астры, хризантемы, гладиолусы, дельфиниум, гортензии и циннии, многие из них можно срезать на даче, значительно сэкономив на покупке. Важным аспектом при сборке или выборе букета на 1 сентября в магазине является стойкость растений, ведь ребенок долгое время простоит с цветами на линейке без воды.

Одни из самых стойких цветов, которые можно подобрать для букета на День знаний, — хризантемы. Они яркие и очень стойкие, при правильном уходе хризантемы могут радовать учителя еще несколько недель после 1 сентября. Часто родители для подарка классному руководителю выбирают яркие герберы, которые также способны долго простоять в вазе, или их «близняшек» — циннии, часто встречающихся на дачах, но редко в цветочных магазинах.

Георгины — отличный выбор для подарка на 1 сентября. Они имеют яркие и массивные бутоны, что позволит собрать хороший букет из небольшого количества цветов. Срезанные георгины способны простоять в вазе от 5 до 10 дней. Еще одна из любимиц в День знаний — астра, стойкость которой достигает двух недель.

Гладиолусы также способны простоять долгое время — от 7 до 14 дней, как и срезанный дельфиниум. А вот точно не стоит выбирать на 1 сентября гортензии. Это очень красивые цветы с нежными и пышными соцветиями, однако гортензии обладают одной особенностью — они не способны простоять без воды и получаса, из-за чего после линейки букет рискует отправиться в урну.

Фото: [ istockphoto.com ]

Как купить букет, чтобы не оскорбить учителя

Выбор букета на День знаний — весьма тонкий момент. Нередко родители и ученики стараются купить роскошные композиции, чтобы выделиться на фоне остального класса. Но правильно ли это? Дарить букеты из 101 розы учителю — дурной тон, лучше оставить эту идею для супруга классной руководительницы. Стоит остановиться на деликатной композиции.

Выбирая цвет бутонов, также не стоит останавливаться на алых розах — символе страсти. Яркие оттенки осени весьма уместны на 1 сентября, но лучше составить калейдоскоп из них, так как многие цвета в монобукетах имеют свой символизм. Уместным также будет утонченный букет в нежных и пастельных оттенках.

Обратить внимание на символику при покупке не будет лишним. Так, хризантемы обозначают долголетие и мудрость, розы — благодарность и уважение, а герберы — радость и дружбу.

Фото: [ freepik.com ]

Как сэкономить на цветах

Флористические магазины традиционно поднимают цены на букеты 1 сентября. Цветочный бизнес «живет» за счет знаковых праздников — День знаний, 8 Марта и т.д., пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Зачастую продавцы идут и на небольшие уловки, когда на цветочных прилавках в преддверии праздников просто не остается бюджетных вариантов готовых букетов. При этом данная проблема вполне разрешима. Выбрать и оплатить понравившийся букет можно заранее, а уже доставку цветов заказать ближе к дате», — добавила эксперт.

Средняя стоимость композиции на 1 сентября, по ее словам, составит от 3,5 до 5 тыс. рублей, при этом можно найти и букеты за 8 тыс. рублей. Значительно снизить цену можно, собрав букет поштучно.

«Например, стоимость трех пышных кустовых хризантем составит порядка 600-800 рублей, роз — 500-700 рублей, георгинов и гладиолусов 900-1200 рублей. Для сравнения средняя стоимость букета к 1 сентября 2024 года составляла порядка 2 тыс. рублей. Цена на цветы могла существенно отличаться в зависимости от региона», — отметила экономист.

Свести к минимуму расходы на букет можно, собрав букет самостоятельно на даче, где в начале сентября распускаются множество сезонных цветов. Потратиться в данном случае придется только на упаковку.

