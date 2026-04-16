Сокровища Черного Сэма рассказали правду: почему европейцы 300 лет ошибались насчет африканского золота

Международная группа исследователей реабилитировала африканских торговцев золотом, опровергнув вековые обвинения колониальных хроник. «Судом» для исторического спора стали сокровища, поднятые со дна Атлантики с легендарного пиратского корабля «Уида» (Whydah Gally), затонувшего у берегов Массачусетса 26 апреля 1717 года. Результаты научной работы, опубликованные в журнале npj Heritage Science , ставят под сомнение записи европейских купцов и доказывают естественное происхождение примесей в драгоценном металле.

Ученые из Боннского университета и их коллеги провели детальный анализ 27 золотых монет и украшений народа Акан. Эта коллекция, поднятая с места крушения, считается крупнейшим и наиболее точно датированным археологическим собранием аканского золота в мире — всего с «Уиды» было извлечено более 300 золотых предметов. Для исследования применялись методы портативной рентгенофлуоресцентной спектроскопии и растровой электронной микроскопии.

На протяжении XVII–XIX веков в европейских торговых отчетах и путевых заметках кочевало устойчивое мнение, что африканские торговцы намеренно разбавляли свое золото примесями — серебром, медью, латунью, а иногда даже песком или стеклом. Однако современная наука не подтвердила эти обвинения. Геохимик Тобиас Сковронек из Боннского университета пояснил, что ранее бытовало общее мнение, будто африканцы разбавляют золото, но анализ артефактов с «Уиды» показал, что западноафриканские торговцы вовсе не сбывали фальшивый драгоценный металл.

Согласно опубликованным данным, большинство проанализированных образцов соответствуют естественному диапазону изменчивости западноафриканского золота. Присутствие серебра и других микроэлементов связано не с мошенничеством, а с геологическими особенностями месторождений в золотоносном поясе Ашанти на территории современной Ганы. Медь, обнаруженная в некоторых литых изделиях в количестве, не превышающем четырех процентов, вероятно, добавлялась не для обмана покупателей, а для повышения прочности украшений. Как резюмируют исследователи, наблюдаемые элементные закономерности не подтверждают утверждения о систематической и крупномасштабной фальсификации золота Акан.