«Сонный туризм» — новый тренд россиян: можно ли выспаться на год вперед

В России набирает популярность новый вид туризма — «сонный». Россияне едут в отпуск и отсыпаются. Какие есть плюсы и минусы у данного вида отдыха интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая поликлиникой №6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

Эксперт подчеркнула, что качественный сон играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, работе иммунной и нервной систем, когнитивных функциях.

«Улучшенные условия сна — тишина, отсутствие светового загрязнения, удобные спальные поверхности — действительно могут способствовать более глубокому и непрерывному сну, особенно у людей с функциональными нарушениями сна, связанными с переутомлением», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

К плюсам «сонного туризма», продолжила она, относятся быстрое субъективное улучшение самочувствия, снижение уровня тревожности и восстановление работоспособности. Однако существуют и ограничения.

«Следует понимать, что сон — не "накопительный" ресурс: выспаться "на год вперед" или даже "на неделю" физиологически невозможно. Дефицит сна, сохраняющийся в течение месяцев, формирует устойчивые нейроэндокринные нарушения, которые не устраняются краткосрочным отдыхом», — добавила Хачмафова.

Кроме того, пассивный отдых без умеренной физической активности может снижать эффективность сна, так как движение днем способствует нормализации ночных фаз сна.

«Сонный туризм следует рассматривать не как лечение, а как элемент профилактики и восстановления», — заключила врач.

Ранее стало известно, что доходность от сдачи квартиры в Москве упала на 0,8 п.п. за год.