Вклады стали выгоднее: доходность от сдачи квартиры в Москве упала на 0,8 п.п. за год

Москва вошла в список городов с наименьшей доходностью от сдачи квартиры. За год выгода для столичных арендодателей упала на 0,8 п.п. К таким данным пришли аналитики «Циана». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве в январе 2026 года составила 15 млн рублей, а средняя ставка аренды — 69,4 тыс. рублей. Ровно год назад доходность от сдачи «однушки» в столице достигала 6,3%, теперь же показатель снизился до 5,5% (-0,8 п.п. за год). В июле 2025 года доходность составляла 5,5%.

По данным экспертов, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе, Казани и Владивостоке рантье могут получить наименьшую доходность от сдачи квартиры (около 4-5,5%). При этом в этих городах самые дорогие квартиры на вторичном рынке.

Подмосковье, наоборот, показывает самые высокие показатели доходности от аренды вместе с Ленобластью, Хабаровском, Ярославлем, Кемерово и Новосибирском. Несмотря на это, за год доходность от сдачи квартиры в Московской области упала на 0,2 п.п. — с 7,7% в январе 2025 года до 7,5% в январе 2026-го. Средняя ставка аренды «однушки» в регионе на данный момент составляет 42,9 тыс. рублей при средней цене за квартиру около 6,9 млн рублей.

«В начале 2026 года доходность от сдачи квартиры в аренду (в среднем по России – 6,1%) по-прежнему ниже, чем от банковского вклада (в среднем 6-13% для вкладов на 1-3 года). При этом разрыв за год сократился, так как в начале 2025 года ставки по длительным вкладам достигали 20%. При дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ часть держателей депозитов выйдут на рынок недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения в надежном и предсказуемом активе»», — заключила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Ранее стало известно, как изменятся правила выдачи семейной ипотеки с 1 февраля.