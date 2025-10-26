Сотрудники ТЦК забрали священнослужителя УПЦ на Украине
В Черновцах сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК) призвали на военную службу протодиакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Валентина Маковского. Информацию об инциденте 26 октября распространил «Союз православных журналистов».
Как сообщает издание, священнослужитель, являющийся клириком Введенского монастыря, был задержан и доставлен в одно из помещений черновицкого ТЦК. В публикации приводятся слова о том, что верующие призваны молиться за его судьбу.
Данный случай привлекает внимание к дискриминационной, по мнению СПЖ, государственной политике в вопросах бронирования. Издание подчеркивает, что власти целенаправленно не предоставляют отсрочку от мобилизации именно духовенству канонической УПЦ. Эта мера вступает в противоречие с церковными канонами, которые, согласно священническому обету, запрещают лицам в сане брать в руки оружие и проливать кровь.
