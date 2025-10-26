Сотрудники ТЦК забрали священнослужителя УПЦ на Украине

Как сообщает издание, священнослужитель, являющийся клириком Введенского монастыря, был задержан и доставлен в одно из помещений черновицкого ТЦК. В публикации приводятся слова о том, что верующие призваны молиться за его судьбу.

Данный случай привлекает внимание к дискриминационной, по мнению СПЖ, государственной политике в вопросах бронирования. Издание подчеркивает, что власти целенаправленно не предоставляют отсрочку от мобилизации именно духовенству канонической УПЦ. Эта мера вступает в противоречие с церковными канонами, которые, согласно священническому обету, запрещают лицам в сане брать в руки оружие и проливать кровь.

