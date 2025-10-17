Мужчины на Mercedes помогли мобилизованному украинцу сбежать
На Украине неизвестные на Mercedes G-Class сорвали доставку мобилизованного
В Тернопольской области Украины произошел инцидент с нападением на автомобиль территориального центра комплектования, в результате которого мобилизованный смог скрыться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение тернопольского облвоенкомата в соцсетях.
Инцидент произошел 17 октября около 11:40 на автодороге близ села Плебановка. Двое неизвестных на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали служебный транспорт ТЦК, создав аварийную ситуацию. В ходе последовавшего конфликта нападавшие помогли скрыться военнообязанному, которого сотрудники военкомата везли в учебный центр воинской части.
Мужчину пересадили в машину нападавших и скрылись с места происшествия. В результате инцидента пострадал один работник ТЦК. Полицейским удалось задержать двух подозреваемых в нападении.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, сопровождающаяся усилением работы военкоматов по призыву и регулярными конфликтами между гражданами и сотрудниками ТЦК в разных регионах страны.
Ранее сообщалось, что мобилизованный украинец скончался от приступа эпилепсии.