Мужчины на Mercedes помогли мобилизованному украинцу сбежать

В Тернопольской области Украины произошел инцидент с нападением на автомобиль территориального центра комплектования, в результате которого мобилизованный смог скрыться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение тернопольского облвоенкомата в соцсетях.

Инцидент произошел 17 октября около 11:40 на автодороге близ села Плебановка. Двое неизвестных на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали служебный транспорт ТЦК, создав аварийную ситуацию. В ходе последовавшего конфликта нападавшие помогли скрыться военнообязанному, которого сотрудники военкомата везли в учебный центр воинской части.

Мужчину пересадили в машину нападавших и скрылись с места происшествия. В результате инцидента пострадал один работник ТЦК. Полицейским удалось задержать двух подозреваемых в нападении.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, сопровождающаяся усилением работы военкоматов по призыву и регулярными конфликтами между гражданами и сотрудниками ТЦК в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что мобилизованный украинец скончался от приступа эпилепсии.