Соцсеть внутри ChatGPT: новая функция объединяет людей, но стирает границы приватности

OpenAI тихо запустила функцию, которая может передать ваш номер телефона компании без вашего ведома — достаточно, чтобы кто-то из знакомых загрузил свою адресную книгу. Эксперты предупреждают: новая опция синхронизации контактов в ChatGPT превращает мессенджер в социальную сеть, но ценой приватности пользователей.

Компания добавила возможность загрузить телефонную книгу, чтобы находить друзей, которые уже пользуются сервисом. В обновленной политике конфиденциальности указано, что функция «полностью добровольна». Однако есть важный нюанс: даже если вы лично не давали доступа, OpenAI все равно может обработать ваш номер. Как пояснили в компании, это произойдет в случае, если кто-то из ваших знакомых загрузит свои контакты, где сохранен ваш номер.

При совпадении с существующим аккаунтом система предложит пользователям подписаться друг на друга. OpenAI будет регулярно проверять, не появился ли кто-то из контактов в сети, и напоминать о возможности добавить человека.

Этот шаг многие эксперты расценивают как первый этап превращения ChatGPT в полноценную социальную платформу. Слухи о создании собственной соцсети ходили еще весной прошлого года. Хотя кроме генератора видео Sora ничего масштабного не выпускали, синхронизация контактов — прямой путь к «социальности».

К тому же в ChatGPT уже существуют групповые чаты до 20 человек, где можно совместно с ИИ обсуждать темы или решать задачи. Теперь собирать компанию станет проще.

Что касается приватности, OpenAI утверждает, что не хранит имена и email — только номера телефонов, и те в зашифрованном виде. Отключить доступ можно в любой момент через настройки смартфона.

