Соцсеть внутри ChatGPT: новая функция объединяет людей, но стирает границы приватности
Эксперты предупредили об утечке номеров через новую функцию ChatGPT
OpenAI тихо запустила функцию, которая может передать ваш номер телефона компании без вашего ведома — достаточно, чтобы кто-то из знакомых загрузил свою адресную книгу. Эксперты предупреждают: новая опция синхронизации контактов в ChatGPT превращает мессенджер в социальную сеть, но ценой приватности пользователей.
Компания добавила возможность загрузить телефонную книгу, чтобы находить друзей, которые уже пользуются сервисом. В обновленной политике конфиденциальности указано, что функция «полностью добровольна». Однако есть важный нюанс: даже если вы лично не давали доступа, OpenAI все равно может обработать ваш номер. Как пояснили в компании, это произойдет в случае, если кто-то из ваших знакомых загрузит свои контакты, где сохранен ваш номер.
При совпадении с существующим аккаунтом система предложит пользователям подписаться друг на друга. OpenAI будет регулярно проверять, не появился ли кто-то из контактов в сети, и напоминать о возможности добавить человека.
Этот шаг многие эксперты расценивают как первый этап превращения ChatGPT в полноценную социальную платформу. Слухи о создании собственной соцсети ходили еще весной прошлого года. Хотя кроме генератора видео Sora ничего масштабного не выпускали, синхронизация контактов — прямой путь к «социальности».
К тому же в ChatGPT уже существуют групповые чаты до 20 человек, где можно совместно с ИИ обсуждать темы или решать задачи. Теперь собирать компанию станет проще.
Что касается приватности, OpenAI утверждает, что не хранит имена и email — только номера телефонов, и те в зашифрованном виде. Отключить доступ можно в любой момент через настройки смартфона.
