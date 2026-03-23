«Спала 20 минут за сутки»: пассажиры рассказали, как атака БПЛА парализовала работу аэропорта Пулково

В петербургском аэропорту Пулково в ночь с 22 на 23 марта были введены ограничения из-за атаки БПЛА, в авиагавани задержано более 80 рейсов, отменено 62, на запасные аэродромы ушло почти 50 бортов. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» пообщался с пассажиркой одного из рейсов, которая до сих пор находится в аэропорту, ожидая своего вылета.

По ее словам, она находится в аэропорту с вечера 22 марта — с 21:00–22:00.

«С этого времени мы не могли вылететь. Каждый час рейс только продлевали. Никакой информацией никто не обладал. Все просто ждали, но сейчас ситуация улучшилась. Рейсы начинают возобновлять, и люди вроде вылетают», — поделилась девушка.

К 11:13 по московскому времени Пулково возобновил свою работу, однако тяжесть от ночи в аэропорту осталась в памяти пассажирки.

«Я спала за сутки 20 минут, сидя на кафеле. Еду и воду предоставили в авиакомпании, но до жилья не дошли, так как очередь огромная. Отели переполнены. Аэропорт предоставлял коврики, которых, конечно же, не хватило на всех. Поэтому мы один делили на троих», — рассказала очевидец.

Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пулково. Как следует из онлайн-табло аэропорта, первым рейсом, совершившим посадку в Пулково, стал S7 1011 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Москвы. Также в Пулково уже приземлился второй рейс — S7 6409 из Иркутска все той же авиакомпании.

