Рост стоимости товаров на маркетплейсах составит до 50% в случае отмены скидок. Во многом цена будет зависеть и от самих категорий представленных продуктов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что маркетплейсам могут запретить самостоятельно устанавливать скидки на товары. В Минпромторге считают, что определение цен должно оставаться исключительно за продавцами. По мнению ведомства, это позволит обеспечить более честную конкуренцию между онлайн- и офлайн-ритейлом.

На первом этапе платформы обяжут согласовывать любые скидки с продавцами, а в дальнейшем — полностью исключить свое влияние на ценообразование. Экономист Литвиненко отметила, что ранее маркетплейсы предпринимали несколько попыток договориться о сохранении практики предоставления скидок.

«При этом позиция регулятора неизменна: они считают, что эти скидки используются неправомерно, в связи с этим участники платформы находятся в неравных условиях», — пояснила эксперт.

В случае принятие решения о запрете самостоятельной установки скидок маркетплейсами стоит быть готовыми к тому, что конечная стоимость товаров для потребителя вырастет, прогнозирует экономист.

«Цена будет увеличена на 10-50% в зависимости от товара. К примеру, мы берем смартфон, который стоит несколько сотен тысяч рублей, а есть товар стоимостью ниже 1 тыс. рублей. В процентном соотношении для каждого из них стоимость будет увеличена», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что газ в Европе может подорожать на 150%.