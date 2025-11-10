Спасает от болезней сердца: врачи раскрыли неожиданное свойство глинтвейна

День глинтвейна отмечается 16 ноября. Чем полезен и вреден для здоровья популярный винный напиток, от каких заболеваний он может защитить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Лозикова.

Эксперт отметила, что основу глинтвейна составляет красное вино, богатое полифенолами, ресвератролом и флавоноидами, которые проявляют антиоксидантное и противовоспалительное действие.

«Эти соединения способствуют нейтрализации свободных радикалов, поддерживают эластичность сосудистой стенки и, по данным ряда исследований, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. В умеренных количествах такие вещества могут также помогать в профилактике атеросклероза и ишемической болезни сердца. Добавляемые в напиток пряности — корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех — усиливают метаболические процессы и обладают мягким иммуномодулирующим и антимикробным эффектом», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эфирные масла корицы и гвоздики частично подавляют рост бактерий дыхательных путей, продолжила она, а имбирь стимулирует кровообращение и согревает организм, что объясняет популярность глинтвейна при начальных признаках переохлаждения.

«Однако важно помнить, что даже при полезных компонентах глинтвейн остается алкогольным напитком, и его профилактический потенциал ограничен только малой дозой — не более 100-150 мл. При регулярном или чрезмерном употреблении спиртное, напротив, повышает риск гипертонии, заболеваний печени и нарушений обмена веществ», — добавила Лозикова.

Теплый напиток с пряностями также способствует релаксации, улучшает сон и настроение. Косвенно это может снизить риск стресс-индуцированных расстройств, например, головной боли, мигрени.

«Глинтвейн противопоказан при любых острых воспалениях, температуре, болезнях печени, желудка, диабете, гипертонии, беременности и приеме лекарств. Детям и людям, управляющим транспортом — строго нельзя. Важно помнить: глинтвейн не является лечебным средством и не может вылечить заболевания», — заключила врач.

