Спазм дыхательных путей и реанимация: врачи раскрыли, чем грозит любовь к острому

Ярославский боксер оказался в реанимации из‑за острых чипсов. У 22‑летнего Владислава диагностировали химический ожог гортани, желудка и пищевода после того, как он попробовал чипсы с экстремально острым перцем, сообщает телеграм-канал Mash. Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, в чем опасность острой пищи для организма.

Симптомы у боксера из Ярославля проявились не сразу: спустя сутки юноша почувствовал боль в горле и заметил отек шеи. Через два дня у него потемнело в глазах и возникли трудности с дыханием — тогда он обратился в травмпункт. Врачи подтвердили серьезный химический ожог и выявили опасное осложнение — гемолиз. Медики связали состояние пациента с воздействием кислот, содержащихся в чипсах. Эксперт Пехотина подчеркнула, что острые чипсы и прочие подобные продукты могут быть значительно опаснее, чем кажется.

«Основная проблема — высокое содержание капсаицина, вещества, которое вызывает жжение. В небольших объемах организм справляется с ним, но большие дозы могут вызвать сильное раздражение слизистой желудка, пищевода и даже рвоту с обезвоживанием», — пояснила специалист.

По ее словам, в ситуации, когда человек съедает сразу несколько пачек суперострых чипсов, риск возрастает многократно.

«Это может привести к острому гастриту, резкому повышению давления, спазму дыхательных путей, а у чувствительных людей — даже к обмороку. Сильно жгучая пища способна вызвать спазм сосудов и сильную боль, иногда люди оказываются в реанимации именно из-за обезвоживания, нарушения электролитного баланса или острого воспаления ЖКТ», — выразила мнение специалист.

При этом летальный исход из поедания таких блюд возникает редко, отметила врач.

«Необратимые последствия встречаются редко, но при регулярном употреблении сверхострых продуктов возможно развитие хронического гастрита, обострение язвенной болезни, нарушение работы поджелудочной железы. Главное правило — слушать организм. Если после острой еды появляются боли, жжение или тошнота, лучше отказаться от таких продуктов. Экстрим со вкусом может закончиться совсем не экстремально приятным лечением», — заключила Пехотина.

