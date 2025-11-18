Россияне стали активно стремиться к снижению веса — продажи жиросжигающих БАДов за год увеличились в 2,5 тыс. раз, сообщает телеграм-канал Baza. Однако прием таких препаратов может привести к необратимым процессам. Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, в чем опасность подобных таблеток.

Как сообщает Baza, примерно каждый десятый аптечный чек включает биодобавки, однако значительная часть покупок приходится на маркетплейсы: более трети всего объема продаж оформляется онлайн. Особенно заметно вырос интерес к жиросжигателям. Их продажи увеличились на 92% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными остаются «Оземпик» и его аналоги — так называемые «псевдо-оземпики». Продажи оригинального препарата в аптеках выросли в пять раз, тогда как спрос на его аналоги на маркетплейсах взлетел в 2,5 тыс. раз. Эксперт Еременко подчеркнул, что рост популярности жиросжигающих БАДов отражает стремление пациентов получить быстрый результат без изменения образа жизни.

«Но следует понимать, что большинство подобных средств не проходит полноценных клинических испытаний. Так, многие из них содержат стимуляторы — кофеин в высоких дозах, синефрин, йохимбин и их комбинации. Эти вещества увеличивают частоту сердечных сокращений, повышают артериальное давление, усиливают нагрузку на миокард и центральную нервную систему», — пояснил специалист.

По его словам, наиболее опасные реакции включают аритмии, гипертонические кризы, выраженное обезвоживание и нарушения терморегуляции.

«В редких случаях, особенно при сочетании с нагрузками в спортзале или злоупотреблением алкоголя, фиксируются острые сердечно-сосудистые осложнения, потенциально приводящие к летальному исходу», — выразил мнение врач.

Снижение массы тела на фоне приема таких добавок действительно возможно, но эффект кратковременный, пояснил эксперт.

«Потеря веса чаще связана с ускорением диуреза и снижением аппетита, а не с устойчивым изменением обмена веществ. Без коррекции питания и физической активности масса тела быстро возвращается, а риск побочных эффектов сохраняется. Безопасное снижение веса — комплексный подход, тогда как любые “ускорители” метаболизма требуют согласование врачом, особенно при наличии хронических заболеваний», — заключил Еременко.

