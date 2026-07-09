Спецсерия Kia к чемпионату мира по футболу добралась до России: сколько стоит и как купить

В Казахстане начали продавать особую серию Kia, посвященную чемпионату мира по футболу FIFA World Cup 2026. В линейку вошли кроссоверы Sportage и Sorento, а также седан K5. Как выяснил журнал Motor, дилеры позиционируют эти машины как коллекционные, и, хотя напрямую россиянам их не продают, оформить покупку можно через посредника.

Схема выглядит так: дилер сводит клиента с проверенным человеком, который выкупает автомобиль, доставляет его в Россию, ставит на учет в ГИБДД и оплачивает утилизационный сбор. Все три спецверсии построены на базе максимальных комплектаций. Sportage получил фирменные шильдики, панорамную крышу, 19-дюймовые колеса, акустику harman/kardon и полную тонировку. Sorento оснастили проекционными фарами, 20-дюймовыми дисками, аудиосистемой Bose, светодиодными задними фонарями и замшевым салоном. Седан K5 выделяется эксклюзивным красным интерьером, акустикой JBL, проекционной оптикой, 19-дюймовыми колесами и камерой кругового обзора.

Журнал опробовал схему на практике, запросив расчет на Sportage. В Казахстане такой автомобиль стоит около ₽2,7 млн, однако конечная цена для российского покупателя с учетом всех посреднических услуг вырастает до ₽4,6 млн.