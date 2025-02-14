Сретение Господне 15 февраля: история, традиции, народные приметы

Великий двунадесятый праздник Сретения Господня отмечается 15 февраля. На Руси считалось, что в этот день зима встречается с весной. Подробнее о празднике и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Сретение Господне — один из древнейших христианских праздников. Слово «Сретение» означает «встреча». В этот день вспоминают встречу в Иерусалимском храме младенца Иисуса с праведным Симеоном и Анной. Согласно Евангелию от Луки, на сороковой день после рождения Иисуса, Мария и Иосиф принесли его в храм, чтобы посвятить Богу. Там их встретил Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа. Встретив младенца Иисуса, Симеон произнес знаменитую молитву: «Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко…».

В народной традиции Сретение воспринимается как встреча зимы с весной. Существуют приметы, связанные с погодой в этот день, например, если на Сретение оттепель, то весна будет ранней, а если холодно, то еще долго будут морозы. В этот день в церквях освящают свечи, которые затем хранят дома как оберег. Также освящают воду, считающуюся целебной. Запрещено ругаться, обижаться и сквернословить. Не желательно отправляться в дорогу и заниматься рукоделием.

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Приметы

Много звезд на Сретенье — весна придет нескоро;

Облачность — жди похолодания;

Если выпал снег — весна будет дождливой и холодной, а лето придет нескоро;

Поросята визжат — к холоду;

Если на Сретение петух попьем воды — напьется и хозяин;

Лес трещит — к длительным холодам;

В старину зажигали в храмах громницы — особые свечи, пламя которых защищает от пожаров и нечистой силы;

Если покормить овсом домашнюю птицу 15 февраля — она будет хорошо нестись;

Нельзя собираться в дальнюю дорогу — есть риск увязнуть в первой распутнице;

С крыш капает — хорошо уродятся пшеница и конопля;

Не принято делать домашние дела и заниматься рукоделием, а также топить баню и охотиться;

Запрещено ругаться с близкими, конфликтовать и обижаться;

Издавна старались дать милостыню на Сретение, накормить бездомных животных и птиц.

Именины в этот день празднуют: Василиса, Мария, Лилия, Дарья, Василий.

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