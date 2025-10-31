Срочно к врачу: когда усталость говорит о серьезных болезнях

Почти 40% россиян ежедневно ощущают упадок сил, а еще две трети жителей страны сталкиваются с усталостью минимум раз в неделю, выяснил ВЦИОМ. Врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, может ли упадок сил быть из-за проблем со здоровьем.

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне чаще всего объясняют усталость стрессом на работе (34%), психологическим перенапряжением (32%) и тяжелой физической работой (25%). Эксперт Губина подчеркнула, что кратковременная усталость физиологична: она проходит после отдыха и не сопровождается выраженными нарушениями сна, аппетита и настроения.

«Однако если упадок сил сохраняется неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, речь может идти о патологической усталости, требующей внимания врача», — пояснила врач.

В частности, сигналом тревоги может стать сочетание утомляемости со снижением веса, головокружениями, одышкой, нарушением концентрации, скачками давления или сердцебиением, пояснила специалист.

«В этом случае важно исключить анемию, нарушения щитовидной железы, сахарный диабет, хронические инфекции, а также дефициты витаминов D, B12», — заявила врач.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

Отдельная группа причин — психоэмоциональные перегрузки и синдром эмоционального выгорания, отметила врач.

«Даже у людей с “идеальными” анализами организм может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушается баланс гормонов, обмен веществ и работа нервной системы. Иногда за усталостью скрываются серьезные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии. Поэтому затяжная слабость — это не безобидный симптом, а возможный маркер системных нарушений», — заключила Губина.

