Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами

В России могут изменить условия семейной ипотеки, ограничив срок действия льготной ставки 15 годами с момента выдачи кредита. После этого периода государство перестанет субсидировать разницу между льготной и рыночной ставками, и банк сможет перевести заем на условия, привязанные к ключевой ставке ЦБ. Такие положения содержатся в проекте правил возмещения банкам недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми, с которым ознакомились « Известия ».

Как пишет издание, новые правила могут распространиться на договоры семейной ипотеки, заключенные с 1 июля 2026 года. После окончания 15-летнего периода ставка может составить «ключевая ставка плюс 2 п. п.» для покупки жилья и «ключевая плюс 2,5 п. п.» для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Проект также предполагает повышение ставки для заемщиков, которые не оформят регистрацию по месту жительства в приобретенном жилье в установленный срок.

Также предлагается дифференцировать ставки и максимальные суммы кредитов в зависимости от числа детей и региона покупки жилья. При этом для заемщиков, вносящих не менее 50% стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи.

В Минфине и Минстрое РФ заявили, что параметры программы семейной ипотеки пока находятся в стадии разработки. В настоящее время по программе «Семейная ипотека» ставка составляет до 6% годовых, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для остальных регионов.