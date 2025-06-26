США навязывают Ирану ядерную программу без обогащения урана: озвучены условия, на которых Тегеран может согласиться

Иран согласится обсуждать с США ядерную программу без обогащения урана в случае отмены санкций. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNBC заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном мирную ядерную программу, однако выступает против обогащения урана в республике. Как подчеркнул политолог Светов, сейчас в Иране будут рассматривать этот вопрос со всех сторон.

«Если верить иранцам, то они утверждают, что не собирались создавать ядерное оружие. И фетва верховного духовного лидера Ирана Али Хаменеи как раз была о запрете создания этого оружия. Они считают, что по религиозным убеждениям такое оружие не может быть создано. Но после того, что случилось с Ираном в ходе 12-дневного конфликта, идут дискуссии, в том числе среди духовенства, отменять эту фетву или нет», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, Иран извлек урок из этой атаки Израиля и США. И в случае наличия ядерного оружия на иранское государство не напали бы.

«Иранцы смотрят на опыт КНДР. В Иране один взгляд у президента Масуда Пезешкиана, другой взгляд у представителей КСИР, идти ли навстречу Соединенным Штатам и Западу в этих вопросах, либо отстаивать свои позиции. Прошло уже 46 лет с исламской революции, она должна какие-то плоды принести людям. Сейчас же экономическое положение внутри страны сложное, общество разделено по разным оценкам: 60% людей поддерживают действующую власть, а 40% — против нее. Я думаю, сначала будут внутренние проблемы обсуждены, а дальше уже выход на договоренности», — выразил мнение политолог.

По мнению Светова, Тегеран в действительности может согласиться на такие условия в том случае, если США предложит снять санкции с них.

Ранее стало известно, что Иран может втайне создать новое ядерное оружие.