США предупредили Украину, что могут прекратить поставки вооружений и передачу разведданных, если рамочное соглашение не будет подписано до следующего четверга, 27 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Что известно о переговорном процессе, и к чему готова Украина — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Европейцы бастуют

По данным агентства Reuters, Вашингтон сейчас оказывает на Киев беспрецедентное давление, говоря о возможном отказе военной помощи. Как пишет Bloomberg, Украина и Евросоюз отклонили «основные элементы» мирной инициативы США и России. По словам источников, «коалиция желающих» настаивает, что Киев должен продолжать боевые действия до победного конца и гарантирует полное покрытие его финансовых и военных потребностей.

Как отмечает Politico, «американская инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах, в том числе из-за того, что европейские страны полностью исключили из ее подготовки». Пока США ведут переговоры о прекращении конфликта, глава Еврокомиссии ищет новые способы увеличить финансирование Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Постпред США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза сообщил о планах ввести новые жесткие санкции против России, если Украина не согласится на план Трампа и Москва продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский заявили, что отправной точкой переговоров по Украине должна быть линия соприкосновения, сообщает кабмин ФРГ. Также, по их словам, любое соглашение, касающееся ЕС и НАТО, требует одобрения партнеров в Европе и консенсуса.

Торгуются как на рынке

Как отметил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», сейчас европейцы пытаются найти лучший выход для себя.

«Это элемент торговли. Европейцы и Зеленский хотят выторговать более выгодные условия для себя, но им особенно нечего предложить ни России, ни американцам. Поэтому их предложения как начальную точку переговоров можно принять к сведению, но у нас другие предложения, у американцев третьи предложения. Сейчас наши предложения совпадают с американскими, поэтому в любом случае преимущество на нашей стороне», — пояснил эксперт.

При этом эксперт отметил, что европейцы уже сменили свою риторику.

«Они говорят уже о линии соприкосновения. Это свидетельствует о том, что они немного возвращаются в реальность из того виртуального мира. Раньше они говорили о границах Украины 1991 года. Сейчас об этом вообще речи не идет», — заявил он.

По словам политолога, европейцам и украинцам стоит принять условия РФ и США, иначе ситуация для них ухудшится.

«Если сейчас они упустят шанс, как уже неоднократно было, следующие условия будут еще жестче», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что американский план по Украине хотят вручить Москве уже в декабре.