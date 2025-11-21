Американский план хотят вручить Москве уже в декабре: посадят ли Зеленского за отказ подписать соглашение

США рассчитывают, что президент Украины Владимир Зеленский согласует предлагаемый Вашингтоном план урегулирования украинского конфликта до 27 ноября, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, согласится ли на это украинский лидер.

По данным издания, представители США полагают, что украинский президент утвердит документ к Дню благодарения на следующей неделе, после чего Вашингтон намерен представить мирные предложения Москве и завершить процесс к началу декабря. Политолог Федоров считает, что Зеленский не согласится на подписание плана.

«Зеленский не подпишет план, такие вещи, связанные со скорым подписанием соглашения, были уже много раз. Он будет выторговывать и отстаивать свою позицию», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас на украинского лидера имеют влияние различные силы западного мира.

«Надо понимать, что на него влияют не только американцы,но и европейцы, у которых иногда другая точка зрения, они любят пакостить», — выразил мнение специалист.

При этом политолог заверил, что Зеленского не посадят даже в случае отказа от подписания документа, несмотря на коррупционный скандал с Тимуром Миндичем.

«По поводу коррупции, я думаю, что пока у власти он находится крепко, вцепившись в нее. Инициация внутри страны вещей, связанных с прямым заключением Зеленского, может ударить по Украине и по ее состоянию на фронте. Я думаю, что его будут прижимать, убеждать и принуждать, но о заключении пока речи нет», — заключил Федоров.

