Сталь не кормит: российские металлурги жалуются на катастрофическое падение спроса и просят поддержки

Российские металлурги бьют тревогу: отрасль переживает серьезный кризис из-за падения продаж стали и вынужденного сокращения производства. На заседании правительства, посвященном тяжелой ситуации в секторе, представители металлургических компаний предложили комплекс мер поддержки, однако Минфин выступил против большинства инициатив.

Президент ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин представил кабмину ряд предложений, призванных стабилизировать положение. Среди них — освобождение новых металлургических проектов от уплаты акцизов на три года, предоставление льгот электрометаллургам, введение акциза на импортную сталь, снижение экспортной надбавки к тарифу на железнодорожные перевозки и заморозка ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Ключевым пунктом стала просьба об отсрочке выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизу на сталь. По расчетам экспертов, такая мера позволила бы крупнейшим игрокам высвободить значительные средства: «Северстали» — около 19 млрд рублей (2,5% выручки), НЛМК — примерно 23 млрд рублей (3,5%), ММК — 12 млрд рублей (2%), «Мечелу» — около 4 млрд рублей (1%).

Минпромторг подтвердил резкое ухудшение ситуации в отрасли: производство стали снижается, выручка упала на 16%, а EBITDA сократилась в среднем на 50%. Фиксируются увольнения работников и сокращение инвестиционных программ примерно на 30%. Экспорт не может стать опорой из-за крепкого рубля и низких мировых цен, а внутренний рынок страдает от падения спроса, особенно в строительном секторе.

Однако представитель Минфина выступил против большинства предложенных мер, сославшись на отсутствие резкого ухудшения ситуации и необходимость наполнения бюджета. По итогам заседания вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам детально проработать дополнительные меры поддержки металлургического сектора.

Аналитики отмечают, что отсрочка налоговых платежей обеспечит лишь временное облегчение, но не решит структурных проблем отрасли, таких как падение спроса, рост издержек из-за высоких кредитных ставок и сильная конкуренция со стороны зарубежных производителей. Полноценное восстановление рынка аналитики прогнозируют не ранее 2027 года.

