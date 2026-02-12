Налоговая передышка: правительство разрешило автозаводам не платить утильсбор до конца 2026 года

Правительство России ввело масштабные послабления для отечественного машиностроения, перенеся сроки уплаты утилизационного сбора на конец года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению Минпромторга, крупнейшие производители легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники, а также прицепов получили право не перечислять платежи за IV квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года до декабря текущего года.

Эта мера призвана смягчить давление на отрасль в условиях высокой стоимости заемного капитала. По заявлению профильного министерства, заморозка выплат позволит предприятиям высвободить значительные объемы оборотных средств. Эти деньги планируется направить на критически важные направления: обслуживание кредитных портфелей, опережающую закупку импортных комплектующих и своевременную выплату заработных плат многотысячным коллективам заводов.

Эксперты отмечают, что перенос сроков фактически является формой беспроцентного кредитования государством ключевых промышленных площадок. В условиях необходимости реализации программ импортозамещения и модернизации мощностей, сохранение ритмичности работы конвейеров стало приоритетной задачей.

Ожидается, что данное решение поможет избежать кассовых разрывов у таких гигантов, как АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ, обеспечив стабильность производства до конца финансового года.

