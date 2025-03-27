«Старик с прицепом»: 18-летняя Валиева встречается с 31-летним хоккеистом — личная жизнь фигуристки пугает поклонников

Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в романе с 31-летним разведенным защитником ЦСКА Никитой Нестеровым. Поклонников смущает выбор девушки, ведь хоккеист на 13 лет старше 18-летней спортсменки. Что известно о личной жизни Валиевой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Старик с прицепом»

Ходят слухи, что Валиева познакомилась с Нестеровым через общих друзей. Между ними завязался роман, полагают поклонники, информацию о котором сами спортсмены не подтверждали. Фанатов не обрадовал выбор фигуристки, многие называют ее избранника «стариком с прицепом» — у спортсмена есть двое детей от предыдущего брака.

В 2022 году Нестеров со скандалом развелся с Екатериной Сиротиной. После расставания бывшей жене пришлось обращаться в суд, чтобы взыскать с хоккеиста алименты на содержание несовершеннолетних детей, перевод которых спортсмен почему-то игнорировал. Сиротиной удалось взыскать с экс-супруга 4 млн рублей.

Фанаты лишь по косвенным признакам догадываются о романе Валиевой и Нестерова. Фигуристка пролайкала все фотографии хоккеиста, также они выложили кадры из одного ресторана, что дало почву для предположений о свидании. На фоне слухов о новом романе Валиева даже преобразилась — девушка похудела, избавившись от щек, вернула темный цвет волос и подстригла каре.

Он у нее не первый

Нестеров — не первый мужчина, с кем Валиевой приписывают роман. Осенью 2022 года среди фанатов пошел слух, что фигуристка, которой на тот момент было 16 лет, встречается с певцом Ваней Дмитриенко. Перед этим Камила признавалась, что любит творчество Дмитриенко, он же тогда встречался с блогершей Сашей Айс, тяжело переживавшей их расставание после.

Фото: [ youtube.com/Ваня Дмитриенко ]

В конце лета 2022 года Валиева снялась в клипе Дмитриенко на песню «Сила притяжения». Они часто появлялись вместе на публике и давали интервью, но всегда уходили от вопросов про отношения. Сомнения фанатов о том, что между молодыми людьми есть чувства, пропали после фото, на котором фигуристку и певца заметили держащимися за руки. Официально этот роман так и не был подтвержден, как и возможные отношения Валиевой с 31-летним хоккеистом Нестеровым.

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