Старше Елисеевского: во Владимирской области нашли самый старый магазин в России, работающий с 1847 года

Во Владимирской области нашли дореволюционный магазин, который старше ГУМа в Москве и магазина купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге, считающихся самыми старыми в стране. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил, что это за продуктовый и реально ли он самый старый в России.

Фотография магазина распространилась по телеграм-каналам. Согласно вывеске, магазин работает с 1847 года, пережив отмену крепостного права, императоров, войны, несколько революций, приход большевиков к власти, новую экономическую политику (НЭП), перестройку, развал СССР, кризис 1990-х годов, дефолт, коронавирус в 2020 году и начало спецоперации на Украине.

С помощью сервиса «Яндекс Карты» удалось установить, что магазин называется «Лукошко» и находится в Муроме по адресу: Первомайская, 47. Его оценка, судя по отзывам сервиса, составляет 4,2 балла из 5. Для выяснения точной информации корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обратился к жителям Мурома, однако ответа от них не последовало на данный момент.

После для анализа представленной в соцсетях фотографии была использована нейросеть. Как выяснилось, утверждение о магазине, работающем во Владимирской области с 1847 года, не подтверждается официальными историческими и краеведческими источниками. Искусственный интеллект уверен в том, что данная вывеска ничто иное как маркетинговый ход и является фейком.

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