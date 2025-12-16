У защитника «Манчестер Сити» и национальной команды Португалии Рубена Диаша появилась новая татуировка, которую он сделал на русском языке. Мировую Сеть взбудоражило такое решение спортсмена. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему европейцам и украинцам не удалось отменить русскую культуру на мировой арене.

Как уточняется, теперь на правой руке Диаша можно увидеть выполненную готическим шрифтом надпись на русском языке: «Стойкий мужик». Снимком с новым тату футболист поделился в своих социальных сетях. Политолог Мезюхо подчеркнул, что любую попытку уничтожить или ограничить русскую культуру стоит считать убогой.

«Невозможно не пользоваться таблицей Менделеева, не замечать вклада в мировой балет русских, нельзя уничтожить труды русских историков, естествоиспытателей, физиков, ядерщиков, лингвистов, представителей самых разных сфер деятельности и интересов человеческого общества», — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на попытки в Европе и на Украине, русская культура со своей тысячелетней историей не отменяема.

«То, что мы наблюдаем сегодня, это самые настоящие и убогие акты русофобии и человеконенавистничества. Даже реакция на татуировку на русском языке у представителя сборной Португалии свидетельствует о том, что в XXI веке возрождается нацизм под маской демократии. И представители этих радикальных течений выбрали объектом для нападок Россию, русский народ и русскую культуру», — выразил мнение специалист.

При этом политолог заверил, что подобного рода отмена русской культуры в Европе — не самое сложное для России.

«Это не самый драматический этап в становлении русского народа и российского государства. Поэтому и сегодняшние испытания мы преодолеем успешно, а в будущем даже на Западе будут открыто восторгаться русской культурой», — заключил Мезюхо.

