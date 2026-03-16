Страховка только на бумаге: почему водители бегут от ОСАГО и чем это грозит

Каждый пятый автомобиль в России существует только на бумаге. По данным « Известий », сопоставивших статистику МВД и Российского союза автостраховщиков (РСА), из 68 миллионов машин, стоящих на учете, почти 13,6 миллиона не имеют действующего полиса ОСАГО. Формально это означает колоссальную цифру, но страховщики спешат успокоить: значительная часть этого «мертвого» парка давно не выезжает на дороги.

В РСА оценивают долю реальных нарушителей в 7–10%. Эти расчеты основаны на количестве компенсационных выплат, которые союз производит, когда виновник ДТП не застрахован. По словам представителей союза, в 70% регионов страны доля водителей без полиса не превышает 7%, и эта цифра остается стабильной.

Рекордные сборы и «короткие» страховки

Прошлый год оказался рекордным для страховщиков: всего было оформлено 54,4 млн полисов ОСАГО, что на 21,5% больше, чем в 2024-м. Такой скачок эксперты объясняют бумом «коротких» страховок сроком на 1–2 дня. Их было продано 9,4 млн — в девять раз больше, чем годом ранее. Почти все они (99,87%) пришлись на такси. Обычные водители покупали краткосрочные полисы неохотно — всего 44,5 тысячи.

Средняя стоимость полиса в 2025 году составила 6057 рублей, а выплата пострадавшим в ДТП — 98,5 тысячи. Общая сумма собранных премий достигла 329,5 млрд рублей, выплачено было 294,5 млрд.

Член президиума Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто считает, что исправить ситуацию с «бесполисниками» могут дорожные камеры. Идея обсуждается давно, но теперь у нее есть реальные сроки. Ожидается, что система автоматического контроля заработает осенью 2026 года. В Москве камеры уже начали проверять наличие ОСАГО у такси и грузовиков — для них последствием может стать отзыв разрешения на деятельность. Для обычных водителей это пока только планы.

В РСА уверены, что именно такой контроль защитит добросовестных автовладельцев. Сегодня, если виновник аварии не имеет полиса, пострадавший вынужден взыскивать с него деньги через суд, и далеко не всегда эти средства удается получить. Кроме того, страховщики считают, что камеры помогут сдержать рост премий: добросовестным водителям не придется доплачивать за тех, кто уклоняется от закона.

В Госдуме уже одобрили законопроект, который определит правила игры: штрафовать за езду без ОСАГО будут не чаще одного раза в сутки. Это один из ключевых шагов к запуску системы.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призывает не ограничиваться только карательными мерами. По его мнению, водители бегут от ОСАГО не от хорошей жизни. Причина — недоверие к самой системе. Выплаты часто оказываются мизерными, их не хватает на реальный ремонт, а ценовые справочники не соответствуют рыночным ценам на запчасти. Пока страховка не станет справедливой, загонять людей в офисы страховщиков штрафами будет сложно.

На этом фоне растет популярность электронных полисов. За первые два месяца 2026 года россияне оформили 7,7 млн е-ОСАГО — на 64,5% больше, чем год назад. Их доля достигла 81,6% от всех продаж. Лидерами по спросу стали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

