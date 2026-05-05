Струя воды вместо скальпеля: в Приамурье впервые на Дальнем Востоке разрушили тромб по технологии AngioJet

Врачи Клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии совершили прорыв регионального масштаба. Впервые на Дальнем Востоке пациенту с критической ишемией нижней конечности провели операцию с применением устройства AngioJet, которое разрушает тромб гидродинамическим ударом и тут же всасывает его фрагменты, передает «Телепорт.рф »⁠.

Пациент — 60-летний мужчина — поступил по экстренным показаниям с нестерпимыми болями покоя в левой ноге. Обезболивающие препараты не помогали. Как рассказал главный врач клиники, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Александр Коротких, анамнез больного был крайне отягощен: с 2008 года сахарный диабет, тяжелейший атеросклероз, множество реконструктивных вмешательств на обеих конечностях за последние пять лет.

Обследование выявило критическую картину: закрытый шунт и тромботическая окклюзия общей бедренной артерии. Проще говоря, четыре дня назад у мужчины случился тромбоз, сформировался тромб длиной около пяти сантиметров, и артерия встала. Медики приняли решение экстренно восстанавливать кровоток.

Хирургическое вмешательство провели без единого разреза. Катетер завели через доступ на правой плечевой артерии и подвели непосредственно к месту закупорки. С помощью гепаринизированного раствора устройство AngioJet раздробило тромб на мелкие фракции, аспирировало его, после чего врачи выполнили баллонную ангиопластику и запустили глубокую бедренную артерию. У пациента сразу появился пульс в паху, а кровоток по левой ноге заметно улучшился.

Принцип работы AngioJet основан на гидродинамической тромбэктомии: струя физраствора подается под высоким давлением и создает эффект Бернулли — зону низкого давления, которая разрушает тромб и засасывает его частицы в катетер. Вся процедура проходит быстро, без открытой хирургии.

Оборудование закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По словам Коротких, устройство поставили в конце прошлого года, а расходные материалы к нему приобрели уже в первом квартале 2026-го. Всего по нацпроекту в прошлом году клиника получила 18 позиций современной техники, что позволило выйти на принципиально новый уровень сосудистой помощи.