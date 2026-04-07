Субсидия не помогла: туристы предпочли лететь в Северную Корею через Владивосток

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») не выполнила условия государственной субсидии на выполнение рейсов по маршруту Москва — Пхеньян. Как выяснил «Коммерсантъ», перевозчик должен был осуществить десять прямых рейсов в одном направлении в период с июля по ноябрь 2025 года, однако сумел выполнить лишь половину из них — пять рейсов.

Всего из резервного фонда правительства на эти цели было выделено 124,4 миллиона рублей. Однако согласно отчетности авиакомпании, фактически Nordwind получила лишь 40,8 миллиона рублей — примерно в три раза меньше запланированного. В Росавиации не ответили на запрос издания, а в самой авиакомпании от комментариев отказались.

Почему туристы не полетели

Главная причина провала — отсутствие спроса. Подавляющее большинство российских туристов, желающих посетить Северную Корею, предпочитают лететь не из Москвы, а из Владивостока. Там рейсы три раза в неделю выполняет национальный перевозчик КНДР — Air Koryo. Эта авиакомпания давно освоила маршрут, и пассажиры могут приобрести билеты только в рамках организованного тура через аккредитованные в КНДР российские турагентства.

Всего в 2025 году, по данным ФСБ, россияне совершили 9,9 тысячи поездок в Северную Корею. Из них 6,4 тысячи пришлись на авиаперелеты, а 3,5 тысячи — на путешествия поездом. При этом туристов среди пассажиров насчитывалось чуть более 5 тысяч, и почти 4 тысячи из них воспользовались услугами Air Koryo, а не Nordwind. Источник, близкий к авиакомпании, заявил, что туристов на рейсах «Северного ветра» практически не было.

Экономика рейса и будущее перевозок

Собеседники издания в авиаотрасли подсчитали, что один перелет в КНДР и обратно обходится авиакомпании в 30–35 миллионов рублей. Таким образом, полученной субсидии хватило бы лишь на покрытие затрат на один рейс. Несмотря на отсутствие коммерческой выгоды и пассажиров, по прогнозам источников, Nordwind продолжит выполнять рейсы по этому маршруту даже без продления субсидий — «при наличии государственной необходимости».