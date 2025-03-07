Свадьба спустя 10 лет, потеря ребенка и кома мужа: через какие трудности Симоньян и Кеосаян прошли бок о бок

История любви журналистки, главного редактора RT Маргариты Симоньян и режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна началась в 2012 году, однако свадьбу они сыграли лишь три года назад. Накануне пара отметила годовщину брака, в честь чего Симоньян публично поделилась кадрами из семейного архива, попросив читателей молиться за мужа, который находится в коме. Через какие трудности журналистка и режиссер прошли за 13 лет вместе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жизнь на две семьи

В 2012 году стало известно, что Симоньян уже шесть лет живет в гражданском браке с Андреем Благодыренко. Регистрировать брак она не хотела, не видя смысла в подобных хлопотах. В этом же году журналистку начали замечать в компании Кеосаяна, который на тот момент почти 20 лет состоял в браке с актрисой Аленой Хмельницкой, родившей ему двоих дочерей.

Инициатором общения с Симоньян стал режиссер, Маргарита не сразу придала значение его ухаживаниям, но влюбленный мужчина оказался настойчив. Пара начала жить вместе, спустя два года журналистка родила сына Баграта. С бывшей женой Кеосаян развелся в том же 2014 году. Однако за год до рождения сына Маргарита подарила Тиграну первенца — дочь Марьяну, но решила скрыть от общественности этот факт.

В 2019 году на свет появилась вторая дочь и третий ребенок в семье Симоньян и Кеосаяна — малышка Маро. Журналистка сама рассказала о радостной новости, опубликовав фото с биркой на ручке младенца в соцсетях. Пост она сопроводила подписью: «Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая».

Не шла замуж

Путь Симоньян и Кеосаяна к ЗАГСу был долгим, журналистка никак не соглашалась на предложение режиссера официально зарегистрировать брак. Маргарита пять раз отказывала в ответ на предложение руки и сердца, но режиссер был настойчив, как и в начале общения, и позвал любимую замуж в шестой раз. Кеосаян отметил, что попал под санкции из-за Симоньян, которая даже не является его женой, и тогда журналистка согласилась.

Долгожданная свадьба состоялась в 2022 году, когда пара уже воспитывала троих детей. Симоньян и Кеосаян воспитывались в консервативных семьях, поэтому и в своем доме придерживаются традиций, в которых росли. Главред RT призналась в интервью ведущему программы «Жизнь и судьба» Борису Корчевникову, что в семье практически никогда не бывает ссор. Вместе они разделяют не только радость, но и поддерживают друг друга в тяжелые времена.

Фото: [ vk.com/Маргарита Симоньян ]

«Молитесь за него»

В 2020 году стало известно, что Симоньян ждет четвертого ребенка. Однако журналистка потеряла малыша. Как сказал Кеосаян на шоу «Эмпатия Манучи», выкидыш произошел из-за «очередного лживого расследования Навального*».

Новый удар произошел в январе 2025 года — режиссер пережил клиническую смерть, после которой впал в кому. Об этом сама журналистка сообщила в своем телеграм-канале 8 января, напомнив о старых проблемах мужа с сердцем.

Кеосаян по-прежнему находится в коме, третью годовщину брака Симоньян встречала одна. Она опубликовала видео момента росписи в ЗАГСе, но сама смотреть не стала, чтобы не расплакаться.

«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — написала Маргарита Симоньян.

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* включен в список экстремистов Росфинмониторинга