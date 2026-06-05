Светотерапия и анализ на ВИЧ: как теперь будут лечить панические атаки в России

Министерство здравоохранения России обновило клинические рекомендации по оказанию помощи пациентам с паническими атаками. Среди изменений — возможность назначения светотерапии, а также направление на анализы на ВИЧ, гепатиты B и C и трепонему бледную. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое отношение эти инфекции имеют к тревожным расстройствам и действительно ли светотерапия способна помочь при панических атаках.

Почему пациентов с паническими атаками могут направить на анализы на ВИЧ

На первый взгляд связь между паническими атаками и обследованием на инфекционные заболевания кажется неочевидной. Однако, как пояснил специалист, такие анализы, вероятнее всего, связаны не с самим лечением тревожного расстройства.

«Скорее всего, они не имеют отношения к лечению основного заболевания панических атак, просто назначаются как стандарт обследования при госпитализации», — отметил психиатр.

Эксперт подчеркнул, что анализы на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис не являются специфическим методом диагностики панических атак и не используются для подтверждения этого диагноза.

Помогает ли светотерапия при панических атаках

Еще одним нововведением стала возможность применения светотерапии. Этот метод уже давно используется в психиатрии и психотерапии для коррекции сезонных аффективных расстройств и некоторых форм депрессии.

Как рассказал Вилков, светотерапия может использоваться и при лечении тревожных расстройств, однако ее роль остается вспомогательной.

«Применение светотерапии относится к дополнительному методу лечения панических атак, который также может обладать вполне хорошей эффективностью по уменьшению тревожности», — пояснил врач.

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По его словам, воздействие яркого света помогает нормализовать циркадные ритмы организма, улучшить качество сна и общее эмоциональное состояние, что может положительно сказываться на уровне тревоги.

Что на самом деле помогает при панических атаках

При этом специалист подчеркнул: рассчитывать только на физиотерапевтические процедуры не стоит. Основу лечения по-прежнему составляют психотерапия и медикаментозная поддержка, если она необходима.

«Основные методы лечения панических атак — это прежде всего психотерапия. То есть психологические методы лечения и как дополнение фармакотерапия, то есть назначение лекарств», — рассказал Вилков.

По словам психиатра, наилучший результат обычно дает именно комплексный подход, когда пациент одновременно работает с психотерапевтом и получает необходимую медицинскую помощь.

Панические атаки редко возникают без причины. Зачастую за ними стоят хронический стресс, повышенная тревожность, внутренние конфликты или другие психологические факторы, которые невозможно устранить только таблетками или физиотерапией.

«Обычно как раз комплексное лечение, и психотерапия, и физиотерапия, в том числе светотерапия и, главное, занятия с психологом, с психотерапевтом, дают лучший эффект в лечении тревожных расстройств и панических атак», — заключил Вилков.

Ранее врач сообщил, что привычка брать с собой смартфон негативно сказывается на физиологии организма, провоцируя развитие серьезных проктологических заболеваний.