Священник назвал, что можно и нельзя приносить на кладбище в Радоницу

Православный верующие 29 апреля отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Многие в этот день приносят на кладбище для ушедших родственников их любимые вещи или продукты. Например, если человек при жизни любил выпить или покурить, некоторые приносят алкоголь и сигареты в память об усопшем. Однако не все продукты и вещи можно проносить на кладбище в Радоницу. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

Что нельзя приносить

По его словам, не следует брать на кладбище в праздник алкоголь — вино, водку и другие виды спиртного.

«Церковь категорически против распития спиртного на могилах — его употребление не способствует ни вашей молитве, ни благополучной участи усопшего. К тому же, это является пережитком языческих традиций», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, лучше не брать с собой сигареты. Если умерший курил, продолжил священнослужитель, это не повод оставлять сигареты на могиле. Поминать нужно молитвой, а не сакрализацией прижизненных зависимостей усопшего.

Кроме того, лучше не брать с собой сигареты. Если умерший курил, продолжил священнослужитель, это не повод оставлять сигареты на могиле. Поминать нужно молитвой, а не сакрализацией прижизненных зависимостей усопшего.

Священник подчеркнул, что усопшие нуждаются не в салате оливье, а в молитве. Если человек все же принес на кладбище еду, чтобы помянуть усопшего, лучше раздать ее нуждающимся — кладбище не место для пикников.

«Ежели голодные бездомные на кладбище не обретаются, то лучше съесть ваши яйца и куличи дома, чем оставлять их на могиле на растерзание бродячим собакам», — добавил священнослужитель.

Оставление денег, игрушек и любимых вещей покойного также не соответствует христианскому пониманию поминовения, подчеркнул отец Владислав.

«Вечность — это иной модус духовного бытия, а не продолжение земной жизни со всеми её радостями и удовольствиями. Лучше подайте милостыню нуждающимся с просьбой молиться об усопшем», — продолжил священник.

Если говорить о искусственных цветах и венках, то церковь не запрещает их, но отдает предпочтение живым цветам. Искусственные цветы быстро теряют свой вид и через несколько месяцев выглядят весьма удручающе. А живые цветы, по словам отца Владислава, символизируют райскую жизнь будущего века и надежду на воскресение в Царство любви и красоты.

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Что нужно приносить

Принести усопшим родственникам на кладбище в Радоницу можно свечи или лампаду.

«Зажгите свечу на могиле и помолитесь об упокоении души усопшего. Зачастую весенний ветер не дает возможности погореть свече дольше трех секунд, потому рекомендую купить в храме специальную стеклянную лампадку и зажечь свечу в ней», — пояснил священнослужитель.

Кроме того, с собой можно брать Молитвослов, Псалтирь и Евангелие. Или телефон с этими книгами.

«Самое главное, что нужно приносить на кладбище — это свою сердечную молитву и пасхальную радость! Помолитесь об упокоении души усопшего, прочитайте псалмы и другие молитвы. Например, литию для мирян, канон Пасхи, канон об умершем и евангельские отрывки, повествующие о Воскресении Христовом. Можно пригласить священника отслужить на могиле литию», — добавил отец Владислав.

Также он подчеркнул, что самое важное в этот день — это молитва об усопших. Не стоит превращать посещение кладбища в пикник или демонстрацию материального достатка. Лучше посвятить этот день молитве.

«И если вы с утра были в храме на Литургии и панихиде, написали записки и помолились сами, то на кладбище можно вообще не ехать — все самое важное вы уже сделали», — заключил священнослужитель.

Ранее стало известно, когда празднуется Радоница и что нужно сделать в этот день.