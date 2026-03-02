Святой Иуда указал место, а небо послало дождь: необычное освящение в глуши Карелии

В день памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, в Сяндемском Успенском женском монастыре произошло событие, которое верующие уже назвали знаковым. Здесь торжественно освятили храм в честь святых Двенадцати апостолов. Дата была выбрана неслучайно: в этом году отмечаются сразу две важные годовщины — 800-летие крещения карелов и 450-летие основания самой обители.

Как сообщили в Петрозаводской епархии, храм возведён на месте, которое, по преданию, было указано во сне благотворителю. Там ему явился апостол Иуда Иаковлев. Недавно церковь обрела иконостас, и вот теперь состоялось её полноценное освящение.

Сама церемония запомнилась не только молитвенным торжеством, но и необычным природным явлением. Всю ночь перед событием монастырь утопал в снегу. Но едва начался крестный ход, погода резко изменилась: вместо снега с неба полил февральский дождь. Вода мгновенно замерзала, превращая ветви деревьев и купола в сверкающее ледяное кружево. Верующие не могли не заметить в этом особый знак.

В этот день в храме совершили великопостные часы, чин освящения и первую в истории церкви архиерейскую литургию Преждеосвященных Даров. Её возглавил митрополит Константин. По заамвонной молитве был прочитан канон великомученику Феодору Тирону и освящено коливо. В дар обители архипастырь преподнёс икону преподобного Далмата Исетского с частицей его святых мощей.